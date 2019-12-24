В российской тайге разбился истребитель пятого поколения Су-53

24.12.2019, 8:06, Новости дня

В Хабаровском крае РФ в тайге во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-53. Летчик успел катапультироваться, его обнаружил вертолет Ми-8, сообщило агентство ТАСС.

Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания.

По данным ТАСС, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57. 

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

«РИА Новости» пишет, что основными версиями случившегося являются неисправность самолета и ошибка пилотирования.

Первые испытания Су-53 прошли в 2010 году. Основными преимуществами нового самолета являются высокая маневренность, возможность совершать сверхзвуковые полеты, новый комплекс бортового оборудования и малая заметность.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Джеки Чан рассказал, как во время съемки сцены с гидроциклом фильма «Авангард» он застрял под камнем и не мог выбраться, из-за чего чуть не утонул. «Когда я вечером вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть», – сказал Джеки Чан, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика