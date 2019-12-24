Зеленский лезет в карманы украинцев ради издевательств над Родиной-матерью

Украинские власти взяли на вооружение идеологию, для поддержания которой требуется безостановочная фальсификация истории. Самые большие проблемы Незалежная испытывает с советским периодом своего существования, поскольку буквально все, что у нее есть, было создано именно тогда.

Одним из самых ярких и красноречивых символов советского прошлого Украины является монумент Родина-мать в центре Киева. В своих руках статуя держит щит, на котором изображен герб СССР. Специально для борьбы с такими памятниками был создан Украинский институт национальной памяти. Особо он отличился в бытность президентом Петра Порошенко.

Учреждение продолжило свою работу и при Владимире Зеленском. Более того, новый глава учреждения Антон Дробович смог сделать то, с чем не справился его более одиозный предшественник Владимир Вятрович.

Выяснилось, что в Институте электросварки имени Патона нашли способ убрать со щита Родины-матери пресловутый советский герб. «Мне буквально позавчера сообщили, что в Институте Патона есть решение, как демонтировать, но это решение будет очень дорогим», – цитирует издание «Политнавигатор» Антона Дробовича. Он пообещал спросить совета у простых украинцев, «готовы ли они заплатить такие средства из своих налогов».

Он пожаловался на то, что сам монумент представляет собой довольно сложную инженерную конструкцию, которую легко повредить неквалифицированными работами. Однако эти сложности, а также дороговизна работ, судя по всему, не останавливают украинских активистов от попыток внести корректировку в исторический облик статуи.

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