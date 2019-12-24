Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане

Кафе в подмосковном городе Королеве стало знаменитым на всю страну после того, как в нем побывала младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она оказалась в заведении неслучайно: ей написала женщина, сообщив, что обнаружила в ресторане скульптуру, удивительно похожую на памятник с могилы певицы. Прибывшая на место Наталья, увидев монумент у лестницы, при входе в кафе, просто впала в шок.

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: »Нам подарили». Просто охренели, в край обнаглели

«, – не сдержала эмоций ошеломленная Наталья Фриске.

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