Памятник с могилы Фриске оказался в ресторане

24.12.2019, 9:05, Разное

Кафе в подмосковном городе Королеве стало знаменитым на всю страну после того, как в нем побывала младшая сестра Жанны Фриске Наталья. Она оказалась в заведении неслучайно: ей написала женщина, сообщив, что обнаружила в ресторане скульптуру, удивительно похожую на памятник с могилы певицы. Прибывшая на место Наталья, увидев монумент у лестницы, при входе в кафе, просто впала в шок.

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: »Нам подарили». Просто охренели, в край обнаглели
«, – не сдержала эмоций ошеломленная Наталья Фриске.

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