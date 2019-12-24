Названы первые версии крушения Су-57 под Хабаровском

Среди возможных причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор, сообщили информированные источники.

«Точную причину предстоит установить комиссии», – сказал один из источников «Интерфакса».

Другой источник, что метеоусловия в Хабаровском крае во вторник были благоприятными для испытательного полета.

Во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался. В причинах крушения разберется специальная комиссия.





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