Названы первые версии крушения Су-57 под Хабаровском

Среди возможных причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор, сообщили информированные источники.
«Точную причину предстоит установить комиссии», – сказал один из источников «Интерфакса».
Другой источник, что метеоусловия в Хабаровском крае во вторник были благоприятными для испытательного полета.
Во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался. В причинах крушения разберется специальная комиссия.
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Последнее: В Хабаровском крае РФ в тайге во время испытаний упал истребитель пятого поколения Су-53. Летчик успел катапультироваться, его обнаружил вертолет Ми-8, сообщило агентство ТАСС. Речь идет о модели истребителя Т-50 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, который проводил заводские испытания. По данным ТАСС, на вооружении частей Восточного военного округа нет самолетов Су-57. Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается. […]
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