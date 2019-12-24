Объединение абхазов и абазин, живущих в европейских странах, – ключевая задача региональных отделений ВААК

19 декабря прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Муссы Экзекова.

В ходе беседы были обсуждены вопросы продолжения сотрудничества между МИД РФ и ВААК. В частности, обсуждались вопросы общей деятельности Конгресса на территории Республики Абхазия, а также международная повестка организации.

Мусса Экзеков пояснил о международной деятельности Конгресса. На минувшей неделе сразу в четырех европейских странах: Великобритании, Нидерландах, Бельгии и Германии были созданы региональные отделения ВААК. В Лондоне, Брюсселе, Роттердаме и Мюнхене делегация конгресса провела встречи с представителями абхазо-абазинской диаспоры. Одновременно состоялись консультации с руководством российских дипломатических миссий.

«Согласно Уставу, одна из самых главных задач ВААК – объединение народа абаза по всему миру», – говорит Мусса Экзеков. «Цель – построить мост с нашими соотечественниками, где бы они не жили сегодня. Вместе создавать условия для сохранения и развития языка, культуры, традиций. Наша обязанность перед нашими предками – передать историческую память следующим поколениям. Для этого нужно в первую очередь создавать единое культурное и информационное пространство. Региональные отделения призваны дать эту возможность – общаться на родном языке, знакомиться с прошлой и современной культурой абхазо-абазинского этноса».

С представителями европейских диаспор общались исполнительный секретарь ВААК Инар Гицба, член Высшего совета Вячеслав Чирикба и руководитель Информационного портала Амина Лазба. Они отметили большое число участников встреч и их желание активно включиться в работу Конгресса. Особую активность проявила молодежь, звучали предложения по организации курсов абхазского языка и национальных танцев.

По словам Вячеслава Чирикба, ключевая задача новых региональных отделений – объединение абхазов и абазин, живущих в европейских странах, укрепление связей внутри их общины. Вторая задача – укрепление связей с родиной.

«Наконец, ВААК мог бы способствовать реализации культурных и образовательных проектов, инициированных членами общины», – заключил Чирикба.

Встречи с соотечественниками в странах Европы и открытие в них региональных отделений состоялись в рамках плана международной деятельности ВААК. Уже созданы и работают региональные отделения Конгресса в Абхазии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Турции, Ставрополье, Москве и Санкт-Петербурге. Идет работа над созданием региональных отделений в Иордании, Египте, Сирии и других странах проживания абхазо-абазинской диаспоры.

Справка:

Всемирный абхазо-абазинский конгресс – общественная организация, главные цели которой – укрепление этнокультурного единства абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов, сохранение и развитие родной культуры, языка, укрепление связей соотечественников с исторической Родиной, помощь желающим вернуться, поддержка представителей диаспоры вне зависимости от места их проживания.

С 7 по 8 октября 1992 года в селе Лыхны прошел I Всемирный Конгресс абхазо-абазинского (абаза) народа. В первые годы общественная организация называлась Международная ассоциация абхазо-абазинского (абаза) народа (МАААН). В настоящее время именуется как Всемирный абхазо-абазинский конгресс (ВААК).

Членами Всемирного абхазо-абазинского конгресса могут быть представители абхазо-абазинского (абаза) и убыхского народов, достигшие совершеннолетия.

В декабре 2017 года Председателем Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского Конгресса был избран ученый и меценат Мусса Экзеков.

Консультативное и дипломатическое взаимодействие руководства Всемирного абхазо-абазинского конгресса и Министерства иностранных дел РФ основаны на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия от 17 сентября 2008 года.

Источник: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3961807

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Последнее: 19 декабря прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Муссы Экзекова. В ходе беседы были обсуждены вопросы продолжения сотрудничества между МИД РФ и ВААК. В частности, обсуждались вопросы общей деятельности Конгресса на территории Республики Абхазия, а также международная повестка организации. Мусса Экзеков пояснил о международной […]