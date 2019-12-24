Исследование: Пьянство связано с ухудшением психического здоровья и качества жизни

24.12.2019, 9:04, Разное

Исследователи из Института психического здоровья (IMH) и Министерства здравоохранения (MOH) обнаружили, что между пьянством и плохим психическим состоянием людей существует устойчивая связь. Как отметили исследователи, у подопытных было плохое настроение и низкие доходы.
Исследователи изучили данные Сингапурского исследования психического здоровья 2016 года, которое проводилось в период с августа 2016 года по март 2018 года. Они обнаружили, что, хотя большинство людей, подверженных пьянству, нечасто употребляли алкоголь, между пагубным занятием и психическими расстройствами, такими как расстройства настроения, сохранялась умеренная или сильная связь.

Те, кто употреблял алкоголь, также чаще сообщали о более низком качестве жизни, по сравнению с теми, кто этого не делал. Для оценки качества жизни респондентов был использован вопросник, охватывающий различные аспекты здоровья, такие, как физическое функционирование, телесные боли, социальное функционирование и психическое здоровье.

Мужчины, которые пили алкоголь, чаще сообщали об худшем общем качестве жизни по сравнению с женщинами, которые это делали.Но связь между тревожными расстройствами и пьянством была обнаружена только у женщин. Данные свидетельствуют о том, что алкоголизм по-разному влияет на мужчин и женщин.

Пьющие алкоголь люди, которые делали это нечасто, как правило, были моложе, имели более высокие доходы и высокий уровень образования. Частые алкоголики, как правило, старше, имеют более низкие доходы и низкий уровень образования.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: 19 декабря прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко и председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК) Муссы Экзекова. В ходе беседы были обсуждены вопросы продолжения сотрудничества между МИД РФ и ВААК. В частности, обсуждались вопросы общей деятельности Конгресса на территории Республики Абхазия, а также международная повестка организации. Мусса Экзеков пояснил о международной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика