Лунная пыль может убить астронавтов электрическим током

Некоторые из открытий, которые астронавты совершат на Луне (если они смогут добраться туда к 2024 году ), могут быть шокирующими. Лунная пыль на самом деле может вызвать удар током, пояснил физик плазмы из Университета Южной Калифорнии Джозеф Ван и его исследовательская группа после недавнего эксперимента. Зубчатые частицы регалита, как отметили прежде исследователи, могут повредить как гиперчувствительное научное оборудование, так и легкие человека.

Ученые проверили, могут ли скафандры быть подверженными ударам, особенно если они покрыты пылью. Некоторые районы в основном неисследованной дальней стороны Луны сильно заряжены и могут убить космонавтов. «В отсутствие глобального магнитного поля и атмосферы лунная поверхность электрически заряжается при столкновении космической плазмы и эмиссии фотоэлектронов», — сказал Ван в своем исследовании, которое он представил на ежегодной Американской геофизической встрече в Сан-Франциско. «Будущие лунные миссии будут исследовать дальнюю сторону, где есть опасения по поводу возможных рисков для астронавтов на лунной поверхности».

Удар электрическим током происходит, когда электрическая энергия от заряженного источника течет через тело. Обычно он не хуже случайного разряда статического электричества, но достаточное напряжение может привести к летальному исходу. Магнитосфера Земли защищает людей от этого риска путем отклонения солнечного ветра. Согласно NASA, лунная пыль электростатически заряжается двумя способами. Она может поглощать заряженные частицы от солнечного ветра или получать прямой заряд от солнечного света.

Проблема с миссиями Аполлона, как объяснил Ванг в исследовании, заключалась в том, что эти астронавты оставались в освещенных солнцем областях, где не происходило фотоэлектронное излучение. Оно имеет достаточно энергии, чтобы выбить атомы и молекулы в почве.

Таинственная дальняя сторона, которую исследователи стремятся исследовать, может быть самой опасной. Никто не знает, что может произойти, если астронавты начнут выкапывать и перемещать большие количества реголита. Пылевое покрытие усиливает дифференциальную зарядку на поверхности и создает точки «тройного соединения», которые вызывают возникновение дуги, отметили эксперты.

Астронавты Аполлона — 17 были свидетелями левитации лунной пыли из — за электростатического заряда. Солнечное излучение, которое выбивает электроны, накапливает положительные заряды в процессе, и они увеличиваются, пока частицы пыли не оторвутся от поверхности и не полетят. Экипаж назвал это явление «лучами сумерек», но это была действительно пыль, плавающая далеко над поверхностью Луны и освещенная солнечным светом.

Фото: NASA

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