Нефть подорожала на предпраздничных торгах

24.12.2019, 8:58, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром умеренно растут при низком объеме торгов перед праздниками.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% – до 66,48 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,07%, составив 60,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Низкий объем торгов связан с рождественской неделей. В среду отмечается католическое Рождество, в связи с чем основные рынки Европы, США и частично Азиатско-Тихоокеанского региона будут закрыты. Во вторник многие фондовые рынки закроются раньше обычного.



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Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром умеренно растут при низком объеме торгов перед праздниками. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% – до 66,48 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,07%, составив 60,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Низкий объем торгов […]

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