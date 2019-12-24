В Индонезии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье. Об этом сообщает издание Antara со ссылкой на Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. 13 человек получили травмы, их госпитализировали.

KNKT mengirim tim investigasi ke lokasi kejadian kecelakaan Bus Sriwijaya di Pagar Alam. Tim terdiri dari Wakil Ketua KNKT Haryo Satmiko, Wildan (Investigator in Charge), dan Zulfikar. pic.twitter.com/sGB1UkFVHJ

— Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) (@KNKT_RI) December 24, 2019

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Последнее: В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье. Об этом сообщает издание Antara со ссылкой на Управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции. ДТП произошло в районе города Пагар-Алам. Всего в автобусе находились 40 человек. 13 человек получили травмы, их госпитализировали. KNKT mengirim tim investigasi ke […]