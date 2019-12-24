Руслана Шаведдинова насильно привезли на сборный пункт в рамках призыва на военную службу

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова насильно привезли на сборный пункт в Москве в рамках призыва на военную службу. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ФБК Алексея Навального Кира Ярмыш.

Юристы ФБК в поисках Руслана выяснили, что он был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00. Куда, мы по-прежнему не знаем. Связи с ним все еще нет

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 23, 2019

Ранее председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд».

Про Руслана Шаведдинова. Он был по беспределу призван на военную службу. Приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд. Савёловский суд и Мосгорсуд рассмотрели дело с нееобычной для данной категории дел скоростью: решение суда (об отказе в удовлетворении… (½)

— Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) December 23, 2019

«Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин.

Сотрудники ФБК отмечают, что никакой связи с Русланом у них нет уже много часов:

Мы все ещё не можем найти Руслана, не знаем где он и отправляют ли его куда-то. Если вы видели его, мы будем признательны за информацию

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 23, 2019

Вчера вечером к Шаведдинову домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. В юридической помощи или звонке ему отказали.

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