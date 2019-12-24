Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

В Москве сотрудники полиции задержали бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Итак прямо на выходе из дома меня ожидал утром личный автотранспорт, везут вроде в ОВД-пресня, говорят, чтобы оформить митинг. Везёт один опер, один водитель и 4 полицейских. Везти одного очкарика через весь город в таком сопровождении — разумная трата государственных средств», — написал он.

СК снял обвинения с Сергея Фомина 6 декабря в связи с отсутствием состава преступления. Его обвиняли по статье о «массовых беспорядках» из-за акции 27 июля.

Фомин находился под домашним арестом. По версии следствия, он «направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков».

После акции протеста о Фомине стали появляться телевизионные сюжеты, в которых утверждалось, что активист на митинге прикрывался младенцем, чтобы пройти через оцепление. При этом, по словам родителей ребенка Дмитрия и Ольги Проказовых, Фомин — двоюродный брат Ольги и крестный отец их старшего сына.

В начале декабря были задержаны еще два бывших фигуранта «московского дела» — Даниил Конон и Сергей Абаничев. Их арестовали на 15 суток по статье 20.2 КоАП и освободили от наказания, поскольку они уже отбыли арест в СИЗО.

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