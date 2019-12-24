Джеки Чан едва не умер на съемках нового фильма

Знаменитый китайский и американский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок сцены с перестрелкой фильма «Авангард». Артист не на шутку напугал режиссера картины – Стэнли Тонга, сообщает Vse42.ru.
Чан находился под водой, когда его придавило каменной глыбой. Позже звезда боевиков рассказал, что осознавал всю опасность произошедшего, но пытался не паниковать. Тем не менее, он испугался и его тело задрожало. Члены съемочной группы быстро бросились к актеру и вытащили его из западни. Несмотря на инцидент артист настоял на продолжении съемок.
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Последнее: Знаменитый китайский и американский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок сцены с перестрелкой фильма «Авангард». Артист не на шутку напугал режиссера картины – Стэнли Тонга, сообщает Vse42.ru. Чан находился под водой, когда его придавило каменной глыбой. Позже звезда боевиков рассказал, что осознавал всю опасность произошедшего, но пытался не паниковать. Тем не менее, […]
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