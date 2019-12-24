«Техмаш» передали в управление «Технодинамике»

Владимир Лепин покинул пост гендиректора боеприпасного концерна «Техмаш» (входит в Ростех), компанию передали в управление холдинга «Технодинамика», сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Произошла смена руководства. Соответствующее решение одобрено правлением корпорации и принято набсоветом. Функции единоличного исполнительного органа переданы холдингу «Технодинамика», – передает РИА «Новости» сообщение Ростехеа.

В концерн также входит субхолдинг «Сплав», специализирующийся на производстве реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем. Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, такое решение связано с непростым экономическим положением «Техмаша».

«Холдингу нужны перемены. В числе прочего необходимо оптимизировать управленческие расходы. На фоне снижения ГОЗ надо усиливать гражданский бизнес. Прогноз до 2022 года содержит существенные риски, ряд ключевых предприятий холдинга могут перейти в разряд убыточных. В этой ситуации привлечение внешней команды управленцев и запуск реформ – логичный шаг», – отметил он.

Леонков добавил, что обновленная два года назад команда «Технодинамики» к 2018 году досрочно исполнила обязательства по федеральным целевым программам и гособоронзаказу, а также решила все задачи по импортозамещению.

Напомним, 16 декабря Лепи сообщил, что к концу 2020 года «Техмаш» планирует разработать многоцелевую мину ПТМ-5.





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