Павел Бондаренко: Запомните страны, которые фактически признают Крым российским, – позже пригодится

Украинцам в разные годы нужно обязательно помнить те страны, которые голосовали против резолюции ООН о нарушениях прав человека в Крыму.

Это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

Об этом в Фейсбуке пишет историк и журналист Павел Бондаренко.

Он отмечает, эта компания совершенно не случайна.

Все эти страны подвергаются серьезному давлению ООН по правам человека. В некоторых такое понятие, как права человека выглядит насмешкой.

Поэтому они не могут голосовать иначе, потому что это будет выглядеть с их стороны как двойные стандарты и давать в будущем возможность бить уже их: вы голосовали вот так, а посмотрите, что вы делаете у себя дома.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром умеренно растут при низком объеме торгов перед праздниками. Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,14% – до 66,48 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,07%, составив 60,56 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Низкий объем торгов […]