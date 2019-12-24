Павел Бондаренко: Запомните страны, которые фактически признают Крым российским, – позже пригодится

Украинцам в разные годы нужно обязательно помнить те страны, которые голосовали против резолюции ООН о нарушениях прав человека в Крыму.
Это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
Об этом в Фейсбуке пишет историк и журналист Павел Бондаренко.
Он отмечает, эта компания совершенно не случайна.
Все эти страны подвергаются серьезному давлению ООН по правам человека. В некоторых такое понятие, как права человека выглядит насмешкой.
Поэтому они не могут голосовать иначе, потому что это будет выглядеть с их стороны как двойные стандарты и давать в будущем возможность бить уже их: вы голосовали вот так, а посмотрите, что вы делаете у себя дома.
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