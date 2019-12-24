Календарь: 24 декабря — День взятия Суворовым Измаила

В этот день русские войска под командованием А.В. Суворова штурмом взяли турецкую крепость Измаил.

«На такой штурм можно пойти только раз в жизни», — говорил впоследствии Суворов. После нескольких безуспешных осад Измаила, штурм доверили гениальному полководцу, не проигравшему ни единого сражения в своей карьере. Осмотрев крепость, Александр Васильевич изрек: «Крепость без слабых мест». Измаил был самой мощной крепостью Европы, укреплённой по последним требованиям крепостного искусства и считавшейся неприступной. Неделю Суворов тренировал солдат штурмовать копии измаильских укреплений.

После 5-ти часового артобстрела Измаила в 3 часа ночи 11 декабря по старому стилю начался штурм: три крыла русских войск атаковали твердыню одновременно со всех сторон — с Дуная, с западной и восточной стороны. Всего войско Суворова насчитывало 31 тысячу человек. Турки сражались ожесточенно — они знали — пощады им не будет, ведь турецкий султан объявил: если крепость падет — все оставшиеся в живых будут казнены. Но апшеронские стрелки и фанагорийские гренадеры, будучи не менее отчаянными ребятами, брали вал за валом.

Наибольшие трудности выпали на долю войск, штурмовавших северный бастион — 12 метровые лестницы оказались коротки, их пришлось связывать вместе под огнем неприятеля. При наступившем дневном свете стало ясно, что крепость взята — неприятель вытеснен из крепостных верхов и отступил во внутреннюю часть города. Бои продолжились на улицах, однако к 16 часам Измаил окончательно пал.

Взятие Измаила значительно повлияло на ход войны и на заключение Ясского мирного договора между Россией и Турцией. Этот договор подтвердил присоединение Крыма к России и установил границу по реке Днестр. Все северное причерноморье от Днестра до Кубани стало российским.

События дня:

1653 г. — войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем.

1777 г. — капитан Джеймс Кук на кораблях «Резольюшн» и «Дискавери» открыл остров, который назвал островом Рождества.

Именинники:

Александр, Даниил, Иван, Николай, Петр.

Родились:

Ава Гарднер (1922–1990 гг.) — американская актриса.

Леонид Филатов (1946–2003 гг.) – советский и российский актер, режиссер, поэт.

Дима Билан (1981 г.) — российский певец, победитель Евровидения-2008.

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