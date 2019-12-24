США решили укрепить военный потенциал Прибалтики

24.12.2019, 8:44, Новости дня

Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять вооруженные силы Латвии, Литвы и Эстонии. Они считают, что прибалтийские республики и далее будут ориентироваться на США как лидера в вопросах внешней политики и безопасности.

«Интерес для конгресса могут представлять усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил стран Балтии, в том числе за счет продажи этим странам американских вооружений и предоставления им помощи в сфере безопасности», – говорится в документе службы, передает RT.

Там отмечено, что Литва, Латвия и Эстония – «надежные и ценные союзники, способствующие поддержанию безопасности и стабильности в Европе».  При этом, в США полагают, что связи с Вашингтоном являются для этих государств гарантом защиты от «российской угрозы и давления».

«Большинство политиков в странах Балтии склонны видеть в отношениях между их государствами и Соединенными Штатами главную гарантию защиты от давления или возможных угроз со стороны России», – утверждают они.

Кроме того, в документе уточняются данные Госдепа об уже предоставленной Латвии, Литве и Эстонии финансовой помощи. Так, с 2014 года на покупку оборонительных средств было потрачено более 800 млн долларов, а с 2015 года более 150 млн долларов ушло на укрепление обороны против гибридных и электронных угроз, обеспечение безопасности границ, улучшение оповещения о воздушной и морской обстановке и повышение способности стран к взаимодействию с НАТО. При этом еще 290 млн долларов ушло на программы по обучению и оснащению.

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