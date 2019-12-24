Ведущий «60 минут» раскритиковал Наргиз за заявления о России

Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз Закирову, которая рассказала о нежелании привозить своих детей из США в Россию, поскольку в Москве они чувствуют себя незащищенными.

«У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» – поинтересовался Попов, передает «360».

Он предположил, что уроженка Узбекистана Наргиз не знает пословицу «не плюй в колодец», и напомнил, что за четыре года концертной деятельности она заработала в РФ 2,5 млн долларов, но позволяет себе пренебрежительно высказываться о стране, граждане которой покупают билеты на ее выступления.

Попов добавил, что большинство эмигрантов хвастаются прекрасной жизнью за границей в расчете на одобрение соотечественников, но, по его слвоам, москвичи сталкиваются с теми же проблемами, что и жители Нью-Йорка.

«Убийств в Нью-Йорке больше, чем в нашей родной столице. Брайтон-Бич, где Наргиз, судя по манерам, жила, – вообще странное место. Сейчас туда водят экскурсии за экзотикой, чтобы показать район, застрявший в восьмидесятых», – рассказал Попов.

Он подчеркнул, что безбедной, далекой от реалий простых американцев жизнью Наргиз обеспечивают заработки в России.

Ранее Наргиз в интервью Ксении Собчак заявила, что не рассматривает возможность переезда ее детей из США. Певица объяснила, что приняла такое решение из соображений безопасности. Более того, ее старшая дочь думает, что по Москве ходят медведи.

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Последнее: Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз Закирову, которая рассказала о нежелании привозить своих детей из США в Россию, поскольку в Москве они чувствуют себя незащищенными. «У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» – поинтересовался Попов, передает «360». Он предположил, […]