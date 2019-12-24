Врачи сообщили о состоянии пилота разбившегося под Хабаровском истребителя

Врачи в Комсомольске-на-Амуре обследовали пилота, который катапультировался с разбившегося в Хабаровском крае во время испытаний истребителя Су-57.
«Его привезли в больницу для обследования, состояние отличное, ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», – сообщил источник в одной из медицинских военных структур, передает ТАСС.
«Отпустим после обследования невролога», – сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник новейший российский истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае при заводских испытаниях Комсомольского-на-Амуре авиазавода. В Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК) сообщили, что жертв и разрушений на земле нет, а причины аварии будет выяснять спецкомиссия.
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