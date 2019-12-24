Российские собаки оказались переносчиками смертельной болезни

Собаки из ряда регионов России оказались зараженными эхинококкозом. В Роспотребнадзоре пояснили, что это заболевание поражает легкие, печень и другие органы человека, передает телеканал «360».
Источником болезни являются паразиты, личинки которых скапливаются в кисте. Как сообщает «Комсомольская правда», эти опухоли нарушают функционирование организма и могут привести к печальным последствиям – от инвалидности до смертельного исхода.
По данным RT, наибольшее количество заражений зафиксировано на Урале, Северном Кавказе, в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Заболевание также распространено в странах Средней Азии. Для его профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены: мыть руки после контакта с животными и не употреблять сырую воду и овощи.
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