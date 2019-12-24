Составлен антирейтинг новогодних подарков

Антирейтинг новогодних подарков возглавили сувениры и символы года. Кроме того, в ходе опроса проекта Hi-Tech Mail.ru 9% россиян признались, что передаривают полученные подарки.

«В ходе исследования опрошенные составили рейтинг антиподарков, которые им не хотелось бы получить на Новый год: Сувениры, символы года (57%), мягкая игрушка (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%)», – сказано в результатах исследования, передает РИА «Новости».

При этом рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники возглавила электрическая бритва, ее а качестве подарка не хотели бы получить 48%. Еще 41% не хотят получить игровую консоль, 38% – музыкальную колонку, 37% – электронную книгу, 36% – навигатор, 31% – экшн-камеру, 29% – видеокамеру, 28%– робота-пылесос, по 27% – наушники и фотоаппарат.

Также опрос показал, что более половины (53%) респондентов учитывают пожелания близких при выборе подарков, 18% идут в магазин со списком, который им составляют заранее, 15% дарят, что попадется на глаза. Отмечается, что большинство опрошенных (81%) никогда не брали кредит на новогодние подарки.

Кроме того, 70% опрошенных считают, что подарок должен быть полезным, 11% полагают, что подарок должен просто удивить, еще 9% уверены, что главное внимание.

Однако 71% участников опроса признались, что им дарят бесполезные подарки, «еще 9% добавили, что всегда избавляются от них, передаривая кому-нибудь».

Опрос проводился с 13 по 18 декабря среди около 5,2 тыс. российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.

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