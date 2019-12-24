Галину Волчек доставили в больницу в тяжелом состоянии

Театрального режиссёра «Современника» доставили в одну из больниц Москвы поздно ночью в тяжелом состоянии. Как сообщают СМИ, у Галины Волчек были проблемы с сердцем.
Согласно информации СМИ, актриса находится в реанимации. Недавно в ходе разговора с корреспондентами Галина Волчек пожаловалась, что некоторые артисты не посещают репетиции в театре, предпочитая сниматься в картинах. По словам знаменитости, из-за этого часто срываются спектакли. Режиссёр осудила подобное поведение актеров и заявила, что театр для них должен стоять на первом месте.
Эти слова якобы находящейся сейчас в больнице Волчек прокомментировали многие звезды. Как они отметили, очень трудно совмещать театр и кино, однако ничего невозможного нет. Также нужно оставаться честным в своей профессии.
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