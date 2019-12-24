Худрук «Современника» Галина Волчек впала в кому

24.12.2019, 8:21, Разное

СМИ сообщили, что худрук столичного театра «Современник» впала в кому. Согласно подтверждению помощницы Галины Волчек, состояние ее здоровья резко ухудшилось.
Сразу несколько представителей прессы заявили, что режиссёр впала в кому после госпитализации. Накануне ночью Галина Волчек почувствовала боли в груди, в связи с чем ей в квартиру вызвали скорую помощь. Медики приняли решение отвезти артистку в больницу, а затем выяснили: у нее проблемы с сердцем. СМИ, ссылаясь на сообщение ассистентки знаменитости Розанны, сообщили, что она «заболела». «Подробности потом скажут», — заявила россиянка.

Волчек является одним из самых востребованных режиссёров в стране. Она в течение многих лет руководит театром и сама там появляется. Актриса – автор множества театральных работ. В последние годы у 86-летнего педагога наблюдались проблем со здоровьем.



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