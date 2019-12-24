Главный дизайнер Aston Martin рассказал о своем подходе к маскировке новых моделей

24.12.2019, 8:21, Разное

По словам главного дизайнера Aston Martin, с недавнего времени новинки автоконцерна стали маскировать немного по-другому. Как оказалось, благодаря данному принципу экстерьер автомобиля хорошо спрятан от посторонних глаз, многим даже кажется, что специальной пленки практически нет.
Как известно, в компании не особо скрывали подробности о первом кроссовере под названием DBX. В прошлом месяце состоялся дебютный показ новинки сразу в нескольких тизерах, а также она приняла участие в Фестивале скорости в Гудвуде. По словам Сэма Холгейта, компании не было смысла каким-либо образом скрывать транспортное средство. Вместо этого разработчики предложили выпустить уникальную камуфляжную пленку, разработанную по новой схеме. С помощью этого приёма удалось скрыть экстерьер некоторых последних машин бренда. В данном процессе они попытались не показывать реальные детали внешнего вида, но при этом, привлекая к этому элементу повышенное внимание.

Так, Холгейт экспериментировал с различными цветами и рисунками перед выходом прототипов DBX на испытания. Безусловно, были трудноскрываемые элементы вроде фальшрадиаторной решетки и заднего антикрыла, но в целом, он полностью доволен своей работой.



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