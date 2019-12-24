Роспотребнадзор предупредил о передающейся от собак смертельной болезни

Более трети собак в нескольких регионах РФ заражены эхинококкозом, который может представлять смертельную угрозу для человека, рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что эхинококкозу подвержены не только бездомные животные, но и домашние питомцы. Неблагополучными регионам по распространению заболевания специалисты отнесли Северный Кавказ, Урал, Иркутскую область и Дальний Восток, передает РИА «Новости».
При эхинококкозе в печени, легких и других органах образуются кистозные образования, содержащие личинки паразитов. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание имеет широкое распространение, сопровождается поражениями различных органов и может привести к длительной нетрудоспособности, инвалидизации и даже летальным исходам.
Заражение человека происходит при контакте с больными животными. Чаще болеют дети, поскольку они больше взрослых играют с собаками и нередко пренебрегают правилами личной гигиены.
Для того чтобы предотвратить заболевание, нужно тщательно мыть руки после контакта с животными и следить за здоровьем собак.
Также нельзя позволять собаке лизать лицо, прыгать на диван и в постель, также нужно следить за тем, чтобы питомец питался из специально выделенной для него посуды.
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