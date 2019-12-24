МЧС собралось сделать обязательной эвакуацию населения в зонах чрезвычайной ситуации

МЧС готовит изменения в законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев.

«Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с <…> проблемой – это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте. Мы обратились к президенту, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность обязательной [принудительной] эвакуации населения», – передает ТАСС слова министра. Он пояснил, что сейчас по закону ее можно осуществить лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Также планируется ввести ответственность за неполную и недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти.

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу – нет. Но ситуация меняется», – сказал Зиничев.

Он также не исключил появления в будущем одного закона, объединяющего Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и систему гражданской обороны (ГО), которые по своим функциям дублируют друг друга и имеют фактически одинаковые задачи.

«Возможно, будет создан новый закон, объединяющий РСЧС и ГО». Сейчас они регламентируются двумя законами («О гражданской обороне» и «О защите населения»), которые в некоторых положениях даже противоречат друг другу», – сказал министр.

Зиничев подчеркнул, что в защите населения от чрезвычайных ситуаций важна не столько роль МЧС, сколько роль всей РСЧС в целом. «Усилиями одного министерства справиться с масштабными ЧС невозможно, поэтому в РСЧС входят все федеральные органы исполнительной власти, а также региональные структуры и службы. И важно, чтобы все они понимали свою ответственность в этих вопросах», – сказал глава МЧС.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин поручил ввести ответственность для чиновников за то, что они несвоевременно предоставляют полную информацию, которая нужна для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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