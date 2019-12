Михаил Верещагин: Они платят — он поет

Проблема паяцев и певцов, что и в жизни как на сцене они выступают по райдеру за заранее утвержденные гонорары…

Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил в Минске на корпоративе компании «Wargaming».

Если кто не знает, то они в основном разрабатывают такие игры как «World of Tanks», «World of Warplanes» и «World of Warships».

Наверное, главным хитом была песня «Я не здамся без бою».

Небось, даже просили спеть на бис.

К слову, ему заплатили 100 тысяч евро. Считаю, что для главы партии слишком мало и он продешевил.

Надо было сверху еще премиум танки попросить в игре.

Напомним, что это не первое и не последнее выступление главного «Голоса» Украины.

Недавно, во время празднования в Лондоне дня рождения одесского криминального авторитета Владимира Галантерника Святослав Вакарчук выступал вместе с российскими звёздами Земфирой, Александром Реввой, Семёном Слепаковым и группой Мумий Тролль.

Как вы знаете Святослав Вакарчук человек с принципами, и если вспомнить, что принцыпы не мешали ему пиарить российский МТС во время начала войны с Россией, то особо удивляться тут нечему.

Они платят — он поет.

Михаил Верещагин

………………………………..

«Да, в субботу, 21 декабря, «Океан Эльзы» действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)», — сказано в сообщении «Голоса».

