Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Боевая машина потерпела крушение в 111 километрах от аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Расследованием аварии займется специально созданная комиссия, сообщает «Москва 24».
По данным RT, система катапультирования сработала в штатном режиме и летчик остался жив. Представители Объединенной авиастроительной корпорации отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений наземных объектов также не последовало.
«Вечерняя Москва» пишет, что разбившийся самолет не принадлежал Министерству обороны России. Кроме того, его пилотом был гражданский.
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