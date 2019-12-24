Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

24.12.2019, 8:12, Разное

Боевая машина потерпела крушение в 111 километрах от аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Расследованием аварии займется специально созданная комиссия, сообщает «Москва 24». 

По данным RT, система катапультирования сработала в штатном режиме и летчик остался жив. Представители Объединенной авиастроительной корпорации отметили, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений наземных объектов также не последовало.

«Вечерняя Москва» пишет, что разбившийся самолет не принадлежал Министерству обороны России. Кроме того, его пилотом был гражданский. 



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