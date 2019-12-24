Леру Кудрявцеву срочно прооперировали из-за порвавшейся груди

Посмотреть эту публикацию в Instagram
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рита Дакота стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии певица рассказала, что ушла из лейбла Эмина Агаларова Zhara Music, поскольку считает себя «одиночкой». Сотрудничество артистки с музыкантом продлилось всего несколько месяцев. Как сказала Дакота, она не является представителем лейбла и делает все сама. Знаменитость назвала себя одиночкой и добавила, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Терапевт Алексей Водовозов развенчал мифы об употреблении в пищу сахара / 7 ноября
- Мнение: Американский подход к переговорам: Мы требуем, а вы выполняйте / 2 ноября
- «Еле стоит»: Пугачева ужаснула своим видом на концерте в Минске / 14 ноября
- «Затыкали рот»: предполагаемая дочь Плисецкой устроила грязный скандал у Борисова / 12 декабря
- День Вооруженных Сил Украины: топ-10 ярких видео про украинских героев / 6 декабря
- Пригожин не смирился с жизнью без Валерии / 5 декабря
- Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города / 28 октября
- Даже для оккупантов выданные в Крыму аусвайсы являются просто бумажками / 22 декабря