Названы сроки изменений правил экзамена на водительские права

24.12.2019, 8:12, Новости дня

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, первые положения начнут действовать в январе, пишут СМИ.

В январе снимут запрет на обучение вождению на магистралях, а также запретят возвращать нарушителю права, пока он не оплатит штрафы, передает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа и на источник в аппарате правительства.

В октябре 2020 года объединят ранее раздельных части экзамена – «город» и «площадку», перестанут проводить тест на заранее известном маршруте и разрешат аннулировать результаты испытания.

После проверки вождения на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой застройки ученика отправят на улицы.

Также кандидата в водители не допустят до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

Также впервые с 1 октября появится возможность аннулировать результаты экзамена – по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и ГИБДД сможет отменить положительный итог экзамена, если предоставлены поддельные документы.

В постановлении также указываются сроки проведения повторных экзаменов: если кандидат не пройдет тест с третьей попытки, то следующей придется ждать не меньше месяца, но и не более трех месяцев.

Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов и в рекомендациях для инспекторов, подготовка документов займет десять месяцев.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция намерена к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена для кандидатов в водители, в том числе изменить время продолжительности экзамена.



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