Пушков объяснил желание Столтенберга встретиться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков объяснил возникшее у генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости», – написал сенатор в Twitter.

По мнению Пушкова, генсек НАТО намерен использовать встречу с российским президентом ради «тактического маневра».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.

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