Пушков объяснил желание Столтенберга встретиться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков объяснил возникшее у генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Столтенберг, столкнувшись с фрондой со стороны Макрона, заявил, что готов встретиться с Путиным. Вопрос в том, ради чего встреча: ради видимости диалога, прикрывающей возросшую военную активность НАТО, или ради снижения напряженности. Сдается, ради видимости», – написал сенатор в Twitter.
По мнению Пушкова, генсек НАТО намерен использовать встречу с российским президентом ради «тактического маневра».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить трудности в отношениях НАТО и Москвы.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Рита Дакота стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии певица рассказала, что ушла из лейбла Эмина Агаларова Zhara Music, поскольку считает себя «одиночкой». Сотрудничество артистки с музыкантом продлилось всего несколько месяцев. Как сказала Дакота, она не является представителем лейбла и делает все сама. Знаменитость назвала себя одиночкой и добавила, что […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Слуги», хватит нас позорить / 20 декабря
- День святой Варвары: Традиции и запреты праздника / 17 декабря
- «Перестаньте меня судить»: Волочкова взяла пример с Пугачевой / 11 ноября
- «Он записал себе в соратники всех — от Киры Муратовой до Христа» / 8 ноября
- Молодой отец Александр Петров в новом трейлере фильма «Лед 2» / 18 декабря
- Мнение: Путин везет для Украины «грузинский сценарий» и не пойдет ни на одну уступку / 9 декабря
- Мнение: Наступление в Идлибе. 23.12.2019 / 23 декабря
- Наталья Бочкарева рассказала о мужчине мечты / 10 ноября