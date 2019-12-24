Спецназ ФСИН показал пятиклассникам из Златоуста приемы разгона протестующих

В городе Златоуст Челябинской области перед учениками кадетского класса местной школы выступил спецназ ФСИН, который показал детям приемы разгона протестующих.

Судя по видео, на церемонии посвящения в кадеты спецназовцы продемонстрировали пятиклассникам исполнение приказов «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!».

Как уточняет Znak.com, кадетский класс в школе создан под эгидой МЧС, почему были приглашены именно сотрудники ФСИН, не ясно. По данным издания «Подъем», директора школы уже вызвали в управление образования Златоуста: с ним проводят беседу и выясняют обстоятельства проведения линейки.

Ранее похожая история произошла в селе Новотроицкое в Татарстане. Там силовики провели учения с привлечением школьников, чтобы отработать свои действия в условиях «массовых беспорядков». Девятиклассникам предлагали совершить «нападение» на полицейских, которые давали отпор и проводили «задержания». Школьники пожаловались, что некоторые из участников мероприятия получили легкие травмы.

МВД Татарстана подтвердило факт строевых занятий личного состава отдела МВД с привлечением школьников «в качестве статистов». В Минобрнауки республики заявили, что проведение учений с привлечением детей не было включено в план работы министерства, а потому в ведомстве сформировали специальную комиссию для проведения служебного расследования.

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Источник: Новая газета

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