Курс гривны к доллару укрепился до 23,28 грн/$

24.12.2019, 8:06, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 24 декабря.

Курс гривны к доллару США укрепился на одну копейку: с 23,29 грн/$ до 23,28 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на семь копеек: с 25,85 грн/€ до 25,78 грн/€.

Курс гривны по отношению к российскому рублю снизился с 3,73 грн/10 руб. до 3,74 грн/10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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