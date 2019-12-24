Расследованием причин крушения Су-57 под Хабаровском займется спецкомиссия

В причинах крушения новейшего российского истребителя Су-57 в Хабаровском крае разберется специальная комиссия, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК).

В корпорации подтвердили, что «в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57». «В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия», – сказали в корпорации, передает ТАСС.

В пресс службе добавили, что жертв и разрушений на земле нет, «система аварийного покидания сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив».

Пресс-служба завода пока от комментариев воздерживается.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

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