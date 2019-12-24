TIME опубликовал ТОП-10 лучших видеоигр десятилетия

24.12.2019, 8:04, Разное

Эксперты издания TIME опубликовали ТОП-10 лучших игр нынешнего десятилетия. Первое место занимает Grand Theft Auto V, выпущенная в 2013 году. Следом расположились The Legend of Zelda: Breath of the Wild и самая популярная «королевская битва» Fortnite.
Четвертая позиция была отдана игре League of Legends, вышедшей еще в 2009 году. За этот период ей удалось стать практически идеальной кибердисциплиной, отметили аналитики. Крупные турниры с участием профессиональных команд и вовсе привлекают больше зрителей по сравнению с некоторыми спортивными событиями. ТОП-5 закрывает первая часть культовой серии Dark Souls. Для начинающего геймера каждая из игр станет очень сложной, впрочем, сюжет и геймплей эксперты также оценивают высоко.

Среди новинок, вышедших в этом году, издание выделило ролевую игру Disco Elysium. Другими представителями рейтинга стали такие культовые игры, как Minecraft, Portal 2, The Elder Scrolls V: Skyrim и Pokémon Go.



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