Барановская познакомилась с сурикатом во время путешествия по Африке

24.12.2019, 8:04, Разное

Юлия Барановская любит посещать экзотические страны, а на этот раз отправилась в Африку накануне новогодних праздников. Во время путешествия телеведущая познакомилась с сурикатом.
Для отдыха знаменитость выбрала теплую, однако очень непредсказуемую Намибию. Барановская уже успела продемонстрировать фолловерам в Instagram первые снимки с необычного и в то же время интересного путешествия. На первом фото она позировала перед камерой на пожелтевшем газоне в максимально простом и свободном платье белого цвета. Внимательные поклонники разглядели, что в кадре рядом со звездой российского телевидения запечатлено маленькое животное. «Все видят , что я не одна на фото», — подписала публикацию экс-супруга Аршавина.

Похоже, сурикат решил познакомиться с Барановской, а на снимке он выглядит довольно дружелюбным. Подписчики оценили фотографию телеведущей из Африки и даже принялись шутить в комментариях. Кто-то написал, что животное является фанатом, который припал к ногам кумира. «Малюська такая!», «Нашел же себе местечко», «Домашний? Мышей ловит?» — смеялись пользователи соцсети.



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