Пыня неприлично пошутил, на этот раз не про бабушку и дедушку

Неловкая шутка Владимира Путина заставила интернет-пользователей задуматься о правильности выбора его профессии

В понедельник, 23 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в Адыгею, где провел встречу с российскими аграриями.

Во время своего визита президент РФ узнал от местного улитковода любопытный факт: улитки оказались самым сильным афродизиаком в мире (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Соответствующий фрагмент разговора опубликовал в своем Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На нем видно, что Путин отреагировал на новость об улитках с нескрываемым энтузиазмом.

Улитковод: Улитки — самый сильный афродизиак в мире.

Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится», — заявил президент РФ.

Его своеобразную шутку тут же принялись обсуждать в сети. В частности, пользователи предположили, что Путину явно хотелось бы попробовать себя в роли комика.

«возьмите человека в StandUp. Видно же, что мучается и не может по-настоящему открыть свой потенциал», «В реальности будем жрать ракушки и червяков», «Поезд «Кукуха» отправляется с четвертого пути», «У кого что болит…», «почему его выставляют все время посмешищем? Зачем это нужно его окружению и пулу околокремлевских журналюг?», «Это какой-то позор», — пишут в сети.

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