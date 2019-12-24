Пыня неприлично пошутил, на этот раз не про бабушку и дедушку

24.12.2019, 7:57, Разное

Неловкая шутка Владимира Путина заставила интернет-пользователей задуматься о правильности выбора его профессии

В понедельник, 23 декабря Владимир Путин прибыл с визитом в Адыгею, где провел встречу с российскими аграриями.

Во время своего визита президент РФ узнал от местного улитковода любопытный факт: улитки оказались самым сильным афродизиаком в мире (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Соответствующий фрагмент разговора опубликовал в своем Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На нем видно, что Путин отреагировал на новость об улитках с нескрываемым энтузиазмом.

Улитковод: Улитки — самый сильный афродизиак в мире.
Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится», — заявил президент РФ.

Его своеобразную шутку тут же принялись обсуждать в сети. В частности, пользователи предположили, что Путину явно хотелось бы попробовать себя в роли комика.

«возьмите человека в StandUp. Видно же, что мучается и не может по-настоящему открыть свой потенциал», «В реальности будем жрать ракушки и червяков», «Поезд «Кукуха» отправляется с четвертого пути», «У кого что болит…», «почему его выставляют все время посмешищем? Зачем это нужно его окружению и пулу околокремлевских журналюг?», «Это какой-то позор», — пишут в сети.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сравнивать бесснежный декабрь из «Евгения Онегина» с нынешним пока рано, поскольку тогда снег выпал только 17 января, сообщил член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов. Ранее в Гидрометцентре заявили, что снега в Москве в предновогоднюю неделю не будет, что вызвало волну сравнений со знаменитыми строками Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»: «Снег выпал только в январе на третье […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика