Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции по отношению к западным валютам. По состоянию на вторник, 24 декабря, курс рубля по отношению к доллару понизился на 15,72 копейки, а к евро – на 38,02 копейки.
Таким образом, официальный курс рубля на сегодня составляет:
- 62,24 за доллар
- 68,99 за евро
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Последнее: Из-за ухудшения погодных условий 24 декабря ограничено движение транспорта в трех областях Украины, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. «По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины, с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега, временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения», – сказано в сообщении. Движение для грузового […]
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