Рубль укрепляет позиции по отношению к доллару и евро

24.12.2019, 7:44, Разное

Российский рубль продолжает укреплять свои позиции по отношению к западным валютам. По состоянию на вторник, 24 декабря, курс рубля по отношению к доллару понизился на 15,72 копейки, а к евро – на 38,02 копейки.

Таким образом,  официальный курс рубля на сегодня составляет:

  • 62,24 за доллар
  • 68,99 за евро


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