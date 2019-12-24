«Слуги» хотят царевать, а не служить

Меня часто упрекают, что надо быть серьезней и меньше использовать иронию и сарказм. Не согласен.

Во-первых, большинство глупостей и подлостей делаются с серьезным выражением лица. А когда вам откровенно врут, то не шутят и не иронизируют.

Обо всем этом еще барон Мюнхаузен в исполнении Олега Янковского говорил: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…».

Во-вторых, я не только саркастичен, но и самоироничен. Пожалуй, именно это не дает мне сойти с ума от всего того, что происходит сегодня в Украине.

А, касаемо серьезности, у нас уже есть «серьезные» политики, которые стали «Слугами народа» несмотря на то, что ранее сидели за изнасилование.

Есть такие «серьезные» политики в «Слуге народа», которые публично обещали сложить мандат за кнопкодавство, но, нажав кнопку за другого коллегу, ничего не сложили, а продолжают сидеть в ВР.

Есть и такие депутаты в «Слуге народа», которые ходят на эфир российского канала и абсолютно серьезно говорят лидеру донецких террористов Пушилину: «Мы с вами на одной стороне».

А еще среди серьезных новых политиков от «Слуги народа» есть те, которые по видео автомобильной аварии, на полном серьезе, утверждают о том, что порвался ГРМ или пишут о путче, которого нет.

Ну и отдельного упоминания заслуживают «серьезные» политики из «Слуги народа», которые, сидя на заседании ВР, вместо законопроектов, изучают прайс на новые Jaguar в полной комплектации или заказывают проституток, но не в полной комплектации, ведь для них «анал-табу».

Кстати, последний из вышеперечисленных «Слуг народа» — Богдан Яременко, благодаря своей переписке в ВР, попал в ан(н)алы мировой парламентской дипломатии и «прославился» на весь мир. Теперь, если западные дипломаты хотят привести пример бесчестия, говорят о Яременко и украинском парламенте.

А вчера, 22 декабря, прошли выборы в ОТГ. Первые местные выборы в объединенные территориальные общины были в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы — в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

И «Слуга народа» показал «феерический» результат.

Они объявили, что взяли 33% среди самовыдвиженцев и партий.

Треть.

Напомнить сколько было летом на выборах?

«Слуга народа» суммарно взял 59% среди партий и самовыдвиженцев. А теперь 33%. Браво.

С одной стороны, они взяли меньше всего лишь на 26% от предыдущего результата.

А по факту — это почти вдвое меньше летнего результата.

И это всего лишь через четыре месяца после царювання.

Как упадет рейтинг уже через год, я даже представить не могу.

И за такой результат «Слуга» и Зеленский должны благодарить друг друга. Они добились его вместе.

Но это еще не финал. Рейтинг будет падать и дальше. Тем более, что к этому приложили свои усилия те, кого я упомянул выше.

Публикациями заказных рейтингов о росте популярности «Слуги народа» тут не поможешь.

Люди поняли, что «Слуги» не хотят служить, а хотят царювать.

И это я пишу уже серьезно, без какой-либо капли иронии.

Но это поняли уже и в ОП. И им тоже не смешно.

Борислав БЕРЕЗА

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