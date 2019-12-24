В Минске назвали дату интеграции с Россией: белорусы отреагировали

Вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой озвучил дату интеграции Беларуси с Россией, а жители Минска нарисовали на эту тему яркое граффити.
По словам политика, весь белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован в ближайшие 2-3 дня. Осталось лишь решить несколько вопросов. Он также отметил, что стороны в первую очередь ведут диалог по экономическим вопросам, политические темы не стоят на повестке дня.
Жители Минска против такого союза. Это решили выразить ярким граффити, которое появилось на заборе города.
На нем нарисовали Лукашенко, который целуется с Путиным.
Также там видно надпись: «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви».
Напомним, в Минске 21 декабря прошла очередная акция против интеграции с Россией.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня стало известно о проведении испытаний гиперкара McLaren Speedtail, который сумел выдать скорость 403 км в час. Рекордный заезд осуществляли в Космическом центре Кеннеди на взлетно-посадочной полосе полигона Джонни Бом, который расположен во Флориде. В свою очередь, за рулем гиперкара находился Кенни Брак, сумевший успешно справиться с поставленной задачей. Под капотом автомобиля расположен газоэлектрический агрегат […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнения: Русский – значит красный / 20 декабря
- На экс-мэра дагестанского Каспийска завели дело / 7 ноября
- Британцев поразила бодибилдерша из Читы / 11 декабря
- Путин сделал статусный подарок россиянам ко Дню Победы / 15 декабря
- Автоновости: В Москве пассажиры такси заплатили 14 000 рублей за поездку на соседнюю улицу / 21 ноября
- Байден всполошился из-за угрозы раскрытия содержания бесед с Порошенко / 23 ноября
- Роскачество выявило опасные соединения в искусственных елках / 19 декабря
- Сеитаблаев, Балух, Хлывнюк и Шовковский снялись в ролику ко Дню Дню достоинства и свободы. Видео / 21 ноября