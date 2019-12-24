В России во время испытаний разбился истребитель Т-50 (Су-57)

В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).
Как передает Telegram-канал «112», все произошло в 111 км от аэродрома Дземги, под Комсомольском-на-Амур. Летчик успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.
Представитель силовых ведомств также рассказал, что инцидент случился в 120 км от аэродрома Дзёмги.
Известно, что машина не военная, принадлежит заводу-изготовителю.
Самолеты этой серии строят и тестируют на заводе КнААЗ (для Минобороны), которому принадлежит аэродром Дзёмги.
В настоящее время прибывшие на место аварийной ситуации специалисты ведут поиски черных ящиков, чтобы восстановить картину произошедшего.
Telegram-канал Baza уточняет, что военные уже отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ.
На запросы МЧС представители КнААЗ им. Ю.А. Гагарина лишь подтвердили, что это был действительно их самолет.
По информации СМИ, среди основных версий крушения Т-50 – неисправность и ошибка пилотирования.
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