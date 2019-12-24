В России во время испытаний разбился истребитель Т-50 (Су-57)

В Хабаровском крае России во время испытательного полета разбился истребитель Т-50 (Су-57).

Как передает Telegram-канал «112», все произошло в 111 км от аэродрома Дземги, под Комсомольском-на-Амур. Летчик успел катапультироваться, его эвакуировали на вертолете Ми-8.

Представитель силовых ведомств также рассказал, что инцидент случился в 120 км от аэродрома Дзёмги.

Известно, что машина не военная, принадлежит заводу-изготовителю.

Самолеты этой серии строят и тестируют на заводе КнААЗ (для Минобороны), которому принадлежит аэродром Дзёмги.

В настоящее время прибывшие на место аварийной ситуации специалисты ведут поиски черных ящиков, чтобы восстановить картину произошедшего.

Telegram-канал Baza уточняет, что военные уже отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ.

На запросы МЧС представители КнААЗ им. Ю.А. Гагарина лишь подтвердили, что это был действительно их самолет.

По информации СМИ, среди основных версий крушения Т-50 – неисправность и ошибка пилотирования.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сегодня стало известно о проведении испытаний гиперкара McLaren Speedtail, который сумел выдать скорость 403 км в час. Рекордный заезд осуществляли в Космическом центре Кеннеди на взлетно-посадочной полосе полигона Джонни Бом, который расположен во Флориде. В свою очередь, за рулем гиперкара находился Кенни Брак, сумевший успешно справиться с поставленной задачей. Под капотом автомобиля расположен газоэлектрический агрегат […]