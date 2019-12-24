В Ираке заметили 2700-летнее изображение рогатого демона

По словам исследователя Троэлса Арболла из Университета Копенгагена в Дании, изображение является определенно демоническим существом, а так как вокруг него на табличке во множестве присутствуют медицинские символы, то демон был связан с определенной болезнью.

Арболл на основе медицинских обозначений из таблички считает, что этого демона обвиняли в причинах приступов эпилепсии.

Эпилепсия была известна многим древним народам, самые старые записи о ней были сделаны более 6 тысяч лет назад. Однако никто не знал ее причин и часто считали ее признаком проклятия или божественного вмешательства. В частности именно проклятием богов считали эпилепсию древние греки и римляне.

В христианские времена эпилепсию наоборот считали признаком вмешательства Дьявола и таких людей могли называть ведьмами или одержимыми бесами.

Это изображение уже сейчас называют одним из самым ранних изображений демона и любопытно, что это изображение очень напоминает средневековые картинки с демоном в облике козла.

Медицинские таблички, с которыми работал Арболл, были несколько десятилетий назад найдены археологами на раскопках древнего города Ашшура — столице Ассирии, на севере Ирака. Долгое время после этого они хранились в Берлинском музее. Они покрыты шумерской клинописью и рассказывают о некоторых аспектах врачебной деятельности тех времен. По всей видимости их писал один из ассирийских медиков.

Согласно этим записям, этот ассирийский врач в своей практике совмещал как реальную медицинскую работу, так как магические ритуалы.

Клинописные таблички в музее

"Мы и ранее знали, что ассирийцы и вавилоняне считали болезни проявлениями божественного или демонического вмешательства, или колдовством. Чтобы вылечить такие болезни, вызывались специальные целители, которые изгоняли эти сверхъестественные силы через обряды с заклинаниями и наркотическими средствами", — утверждает Арболл.

Однако это первый раз, когда удалось увидеть натуральное изображение демона среди медицинских текстов об эпилепсии.

Этот демон, согласно тексту из таблички, носил имя Бенну и выступал " от имени" Сину — Бога Луны в шумеро-аккадской мифологии. В табличке также описывается, что у больного человека были судороги, потеря сознания и что иногда он кричал словно козел.

По словам Арболла, крайне редко на клинописных глиняных табличках с медицинским текстом можно увидеть изображения сверхъестественных существ, как правило авторы этих табличек дорожили каждым кусочком свободного места и исписывали их рецептами или магическими обрядами.

Помимо рисунка демона и описаний эпилепсии, Арболл расшифровал в найденных табличках описания о вреде желчи и риске, который она предоставляет для человека. А еще кусок текста о пациентах с укусами животных или насекомых с рассуждениями о том, как яды могут воздействовать на организм человека. Считается, что первым о подобном писал Гиппократ, но оказывается этот неизвестный ассирийский медик тоже размышлял об этом, хотя жил за сотни лет до Гиппократа.

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