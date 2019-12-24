В Дараа, неизвестные нападавшие убили двоих российских солдат

24.12.2019, 7:39, Разное

Local | 2019-12-23 

   (Zaman Al Wasl). Как  сообщила в понедельник местная оппозиционная группа, два российских солдата были убиты, когда отряд вооруженных  людей неизвестной принадлежности открыл огонь по российскому блокпосту в южной провинции Дараа.

По словам Ахрара Хорана, два российских солдата были убиты поздно вечером в воскресенье неизвестными вооруженными лицами на контрольно-пропускном пункте Абу-Хаша к западу от города Нава. 

Российская военная полиция была развернута в Дараа два года назад , в  соответствии с соглашением о примирении в колыбели сирийской революции. Но, несмотря на сделку, заключенную при посредничестве России, в  регионе было зарегистрировано много нападений, направленных против армии режима и её союзников — ополченцев.

Согласно  сообщениям, РФ сократила свое военное присутствие в Дараа и прилегающих  районах, но ухудшение экономических условий в южной провинции может способствовать восстановлению напряженности в регионе. 

По данным итальянского агентства Aki, иорданцы забирают большую часть  урожая зерна и сельскохозяйственных продуктов, производимых жителями района,  в то время как сами жители Дараа страдают от трудностей жизни и инфляции.

Российская интервенция в Сирии была официально объявлена ​​30 сентября 2015 года после официального запроса режима Асада о военной помощи против повстанческих групп.

Восьмилетняя война унесла жизни сотен тысяч и вынудила 13 миллионов человек покинуть свои дома, половина из них  уехали из своей разрушенной страны.



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