Пугающее исчезновение Дианы Огат

Одним из таких является история исчезновения одной беспокойной женщины, которая в один день исчезла, оставив после себя очень странные и пугающие улики, но так и не была найдена.

Американка Диана Луиза Огат в начале 1980-х поначалу была вполне благополучной женщиной, у нее была семья, муж, трое детей. Но потом у нее начались проблемы с психикой. она кажется просто не выдержала сидеть постоянно дома с детьми в качестве домохозяйки.

Психиатр диагностировал у нее биполярное расстройство и выписал лекарства, но Диана часто забывала их принимать и у нее все чаще стали случаться приступы истерики и ярости. Из-за этого ее брак распался, а потом опека отобрала у нее детей.

После этого женщина и вовсе скатилась вниз, стала принимать наркотики, злоупотреблять алкоголем. Но потом ее сестра Дебора предложила переехать к ней в городок Хадсон, штат Флорида, и тогда у Дианы наконец настала почти нормальная жизнь. Но длилось это всего пару лет.

10 апреля 1998 года Диана Огат вышла из своего дома примерно в 11 часов утра и ушла в неизвестном направлении. По словам соседей, она была в отличном настроении в предыдущие дни и ничто не указывало на то, что у нее снова возникли какие-то проблемы. Но к вечеру она домой не вернулась и на следующий день тоже.

Когда полиция стала ее искать, выяснилось, что в тот день Диану видели сразу в нескольких местах, в том числе в баре Hay Loft, где бармен рассказал, что эта женщина выпила тут несколько напитков, а потом опьянела и поэтому он отказался дальше ее обслуживать.

Позже в тот же день один из водителей видел как похожая на Диану Огат женщина шла одиноко по обочине шоссе 19 на север. А 14 апреля, то есть спустя 4 дня после исчезновения из дома, официантка из придорожного отеля Gulf видела, как похожая женщина обедала в их кафе. При этом она все так же была одна и не было похоже, что ей нужна была чья-то помощь.

Но после Диану больше никто не видел, она бесследно пропала.

Когда полицейские начали расследовать случай исчезновения Дианы Огат, они первым делом обратили внимание на пугающее голосовое сообщение, которое пришло вечером 14 апреля на автоответчик телефона матери Дианы.

В этой записи был совершенно жуткий звуковой фон, словно там происходила яростная борьба, кто-то кого-то бил, пытался скрутить и утащить. Из этого шума лишь один раз прорвался голос Дианы Огат "Помогите! Помогите! Выпустите меня!", — кричала женщина. А потом был слышен хриплый голос кого-то другого, который произнес фразу "Эй! Отдай мне это!". После чего запись прервалась.

На автоответчике было указано, что звонок шел из места под названием "Starlight" в городке Одесса, штат Техас. В этом городе Диана Огат жила до того, как переехать к сестре.

Однако когда полиция начала расследовать звонок, выяснилось, что никакого местечка с названием "Starlight" в Одессе нет и не было. Зато в Хадсоне таких мест было сразу шесть, однако ни в одном из них не было выявлено исходящего звонка на номер матери Дианы. Это была первая почти мистическая загадка.

15 апреля местная жительница Хадсона гуляла вдоль шоссе 19 и с ужасом обнаружила в пыли и грязи на обочине дороги отрезанный человеческий палец. Женщина так напугалась, что даже не пояснила о своей находке никому, но на следующий день она пояснила о ней своему бойфренду, а тот уже позвонил в полицию.

Полиция отправила палец на анализ отпечатков и тот определил, что это палец Дианы Огат. Ранее Диану неоднократно задерживали за пьянство в общественных местах и поэтому в полиции были ее отпечатки пальцев.

Тут же был запущен тщательный поиск других частей тела в районе шоссе 19, но несмотря на обыск любых подозрительных мест и мусорных контейнеров, больше ничего обнаружено не было.

Зато спустя две недели в морозильнике обычного продуктового магазинчика в Одессе был обнаружен пакет, в котором лежала аккуратно сложенная одежда Дианы Огат. Этот магазин находился всего в миле от старого дома Дианы. Никто из сотрудников магазина не мог объяснить каким образом пакет попал в морозильную камеру.

Прошло два года, за которые больше не было найдено никаких других улик по делу пропажи Дианы Огат. Все это время родные женщины не оставляли попыток самостоятельно решить эту загадку.

Брат Дианы и его подруга решили самостоятельно проверять морозильники других подобных магазинов в Одессе и в Хадсоне, а потом и в других городках тех же штатов. Им пришла в голову идея, что преступник мог рассовать вещи Дианы по разным холодильникам.

И вот в 2000 году в морозильнике магазина городка Паско в штате Флорида брат Дианы обнаружил небольшую поясную сумку, на которой было нацарапано слово "Диана" и в которой лежала женская косметика: подводка для глаз, зубная паста, розовая помада и флакон духов.

Официально так и не было определено, что эти вещи принадлежали Диане Огат, однако мать Дианы сказала, что все они похожи на те, что она видела у своей дочери. Казалось странным, что эти вещи могли два года пролежать в морозилке и никто их ранее не находил, но тем ни менее это было принято за новую улику.

Вскоре после этого было внезапно обнаружено еще одно свидетельское показание и очевидец утверждал, что видел Диану Огат в придорожном отеле Coral Sands Motel, что на том же шоссе 19. И видел он ее в тот же вечер 14 апреля когда мать Дианы получила жуткое голосовое сообщение.

Когда полиция стала проверять хозяина мотеля Гэри Роберта Эванса, выяснилось, что он ранее уже был обвинен в убийстве человека, это произошло в результате ссоры. На некоторое время Эванс стал первым и единственным подозреваемым в убийстве Дианы, но против него больше не было найдено никаких улик, хотя мотель тщательно обыскали.

А потом обнаружилось, что за две недели до своего исчезновения Диана Огат получила отказ в получении нужных лекарств и последние лекарства у нее закончились как раз накануне ее ухода из дома. Возможно у женщины случился психический рецидив и именно поэтому она начала бесцельно бродить по городу, заходя в бары и отели.

Однако как это связано с ее отрезанным пальцем, ее аккуратно уложенной одеждой в морозилке и ее странным голосовым посланием? В руки какого хитроумного преступника она попала и почему он начал оставлять подобные улики в таких местах? Что означают его послания? Могла ли Диана быть убитой или ее похитили, отрезали палец для запугивания, но она может быть до сих пор жива? На все эти вопросы до сих пор нет ответов.

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