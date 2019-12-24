В Петропавловске сверхъестественное существо несколько лет пугало семью

Эту жутковатую историю журналистам сайта "Петропавловск News" пояснила И. Коржова — бывшая жительница общежития, расположенного в 20-м микрорайоне города.

В ее квартире несколько лет бушевало нечто, которое сама Коржова называет ОНО. Судя по рассказу, это привидение или полтергейст буквально не давало покоя ее семье, днём и ночью наводя ужас.

"До 1994 года наша семья жила в общежитии гостиничного типа по улице Хименко, 14 корпус, 3 (номер квартиры намеренно скрыт редакцией сайта). Жили там 7 лет, потом переехали в другой город. До сих пор удивляюсь как мы это терпели, вернее как я это терпела. Там точно живет приведение или неупокоенная душа.

Тот самый дом. Фото: pkzsk.info

Муж в это не особо верил, хотя и не отрицал, потому что пугала эта сущность только меня, не любила компанию. Когда муж находился дома, она не высовывалась, тихо сидела. Квартира изначально была 1-комн, рядом с холлом, потом нам разрешили его занять. Мы прорубили дверь и у нас получилась 2-комн квартира, из зала вела дверь в спальню.

Было несколько моментов, которые запомнились на всю жизнь. Раньше делали из открыток шторы, вот и я сделала такую штору себе, и мы повесили ее на дверь в спальню. Как-то вечером дети спали в спальне, муж был на работе, я сидела на диване смотрела телевизор и вязала. Вдруг резко открылась дверь в спальню (прикрытая) и шторки из открыток подлетели вверх так, как будто кто-то невысокого роста вышел из спальни.

Первый раз я подумала, что кто-то из детей встал и дверь открыл. Пошла, посмотрела, нет — дети спят. Очень тогда было страшно. В другой раз, когда это повторилось, у меня была уже паника. И такое происходило очень часто, когда я была одна с детьми, других свидетелей не было.

Еще оно будило иногда меня ночами резким хлопком в ладоши. Над лицом хлопок сильный и я просыпалась, не понимая, что это было. Несколько раз пытались завести кота, не прижился ни один. Или убегали, или начинали гадить где попало, и мы увозили в деревню к родителям. Одного котенка привезли домой, а сами поехали по делам и купить ему поесть. Приезжали домой, долго звали, искали его, не нашли нигде.

Потом я посмотрела вниз с балкона (жили мы на третьем этаже), а он лежит под балконом еле дышит. Рама на балконе была открыта, но ничего не стояло рядом, чтоб он мог вскарабкаться и слететь с балкона, никак без чьей-то помощи. И тем более он был совсем еще маленький. Значит ЭТО его выкинуло.

Как-то зимой, ближе к вечеру, сумерки уже были, мы с детьми проснулись после дневного сна, лежим в спальне, не встаем еще. Дверь в спальню была плотно закрыта. Муж еще был на работе, он работал дознавателем в то время. И вот лежим и слышим, что кто-то с той стороны сильно дернул дверь, но не открыл. Я насторожилась, а дочка хотела бежать встречать папу, я ее остановила.

Потом еще раз дернули тоже с силой. Тут я переборола свой страх, резким движением открыла дверь и вышла из комнаты. Тишина никого нет, только кот сидит бедный забился под кресло и трясется весь. Вот тут волосы на голове конечно зашевелились. Ужас, это был ужас.

А потом мы его увидели и не только мне он показался, еще и мужу, и соседи его видели. В зале стояла стенка из трех секций, сверху во всех секциях места для посуды, и вот там появился, как солнечный зайчик будто. Как будто от круглого зеркала отражение. Сейчас я знаю, что их называют сферами или орбами, а тогда я этого не понимала.

И вот он в этих отделениях, где посуда, появлялся почти каждый день. Не стоял на месте, а передвигался с одной секции в другую, с одной — в другую. Мы думали сначала, что это может быть, искали может от чего-то отблеск, но потом решили, что это и есть ОНО. Хорошо, что он показывался только в таком виде, а не в каком нибудь другом, иначе не представляю, что бы со мной было.

Как-то я уснула на собранном диване в зале, утром просыпаюсь, смотрю на спинку дивана, а он тут… рядом. Солнечный зайчик возле меня прям на спинке дивана рядом с подушкой.

Когда я оставалась дома одна, я испытывала панический страх, не могла расслабится и спокойно заниматься домашними делами, страх присутствовал постоянно. Соседи тоже жаловались, что у них тоже что-то происходит, но никто ничего конкретно не рассказывал. Значит он облюбовал только нашу квартиру.

Дочка старшая, ей года два было, просыпалась среди ночи, орала, как резаная, с закрытыми глазами. Долго не могли успокоить, разбудить, ходили с ней на руках по очереди по комнате пытаясь успокоить. Пока не переехали оттуда, так и продолжалась эта свистопляска.

Не завидую тем жильцам, что жили после нас, да и сейчас, я думаю, что никуда он не делся, время от времени, наверное, напоминает о себе. Может хозяева освятили квартиру? Выжили его этим… У меня ведь в то время ни одной иконы дома не стояло, некому было подсказать что нужно делать.

Дом вроде строили зэки, муж предположил, что наверное кто-то кого то грохнул, а иначе откуда в новом в то время доме могло появится ЭТО".

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