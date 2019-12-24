Российский спутник столкнулся с метеоритом

Российский метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом, изменил орбиту и потерял ориентацию, в настоящее время связь и управление спутником восстановлены, рассказали в Роскосмосе.

«18 декабря 2019 года на космическом аппарате «Метеор-М» номер 2-2 была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно – микрометеорит) на конструкцию космического аппарата. В результате воздействия космический аппарат изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета с высокими значениями угловых скоростей», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

После инцидента спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения.

«После вхождения в зону российский наземных средств управления с космическим аппаратом была установлена связь и были начаты работы по восстановлению его работоспособности – гашение угловых скоростей, перевод в штатную ориентацию, получение телеметрической и целевой информации», – сказали в госкорпорации.

Сейчас со спутником проводятся регулярные сеансы управления с получением телеметрической информации и информации с целевой аппаратуры.

Напомним, на орбите находятся три «Метеора-М»: номера 1, 2 и 2-2. Аппарат номер 2-1 был потерян при аварийном запуске с космодрома Восточный в 2017-м, а «Метеор-М» 2-2 был выведен на орбиту в начале июля.

В августе радиолюбитель Дмитрий Пашков сообщил, что российский метеорологический спутник «Метеор-М» № 2, предположительно, вышел из строя, с него перестали поступать данные.





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