Российские журналисты впервые посетили разрушенную ИГ и США Ракку

Российские журналисты в сопровождении военных впервые посетили бывшую столицу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» – сирийскую Ракку.

На центральной площади города большая надпись I love Rakka, но от самого населенного пункта почти ничего не осталось. Весной 2013 года он был захвачен террористами ИГ*. Спасаясь от них, в другие сирийские провинции и за границу из города бежали не менее 250 тыс. человек, в 2014 году Ракка была провозглашена столицей ИГ*. Осенью 2017 года началась операция возглавляемой США международной коалиции по освобождению Ракки, в ее ходе жилой фонд города был разрушен на 80%, передает РИА «Новости».

В Ракке до войны выращивали треть всей сирийской пшеницы. В настоящее время крупнейший элеватор в городе находится в руинах, разрушены предприятия по производству сахара и бетона и по переработке злаков. Оставшиеся в городе жители испытывают сложности с работой и едой. Вдоль главной дороги Ракки открыты первые магазины, где продают хлеб, дешевую еду вроде шаурмы и поношенную одежду.

«Мы устали жить на этой свалке, в которую превратился наш город. У меня много детей – все они хотят жить в мире», – возмущается местная жительница Аиша.

Жить в Ракке до сих пор опасно, здесь скрываются боевики, многие места заминированы. Только за последний год здесь, по официальным данным, погибли 119 человек.

«Мы боимся, везде боеприпасы, вот видите, граната валяется, они повсюду, их никто не убирает. Зачищать эти кварталы бессмысленно: нет освещения, нет блокпостов. Полиция и военные Сирийских демократических сил (курдские SDF), в суннитские районы, где проживают арабы, после серии терактов заезжать опасаются», – рассказал один из местных жителей Омар, указав на лежащую прямо на улице гранату.

Ситуация осложняется тем, что были разрушены мосты через Евфрат, на котором стоит Ракка. На другой берег можно добраться лишь на пароме, который стоит 1 доллар США, для местных это очень дорого.

В то же время российские военные, которые уже провели ряд гуманитарных акций в этой провинции, рассматривают сейчас возможность помочь в восстановлении ее инфраструктуры.

Напомним, 9 декабря российские военнослужащие впервые провели гуманитарную акцию в сирийском городе Ракка, который несколько лет был «столицей» запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство*».





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