На Новый год обещали показать улучшенную версию «Иронии судьбы»

Телеканал «Россия-1» 31 декабря покажет версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в разрешении Full HD, сообщли в пресс-службе канала.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19.30 мск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, где уточнили, что в этом году канал показывает легендарную ленту за считанные часы до наступления 2020 года эксклюзивно.

Напомним, в декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российское телевидение завершает крупнейшую техническую реформу.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» раскритиковал певицу Наргиз Закирову, которая рассказала о нежелании привозить своих детей из США в Россию, поскольку в Москве они чувствуют себя незащищенными. «У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» – поинтересовался Попов, передает «360». Он предположил, […]