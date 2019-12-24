На Новый год обещали показать улучшенную версию «Иронии судьбы»

Телеканал «Россия-1» 31 декабря покажет версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в разрешении Full HD, сообщли в пресс-службе канала.
«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19.30 мск», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, где уточнили, что в этом году канал показывает легендарную ленту за считанные часы до наступления 2020 года эксклюзивно.
Напомним, в декабре 2018 года газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российское телевидение завершает крупнейшую техническую реформу.
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