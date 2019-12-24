Мнение: Авианосец Type 003

Общий вид 3-го китайского авианосца, который сейчас активно строится и должен войти в строй к 2025-2026 году.

Плюс под вертолетоносцу Type 075

И еще эсминцы Type 052 и Type 055, которые строятся большими сериями с прицелом на создание полноценных АУГ.

https://twitter.com/RupprechtDeino — цинк

Источник: Colonel Cassad

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