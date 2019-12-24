“Крыса отдыхает”: Чем порадует жителей России год Прядущего Мизгиря-2020 по славянскому календарю

24.12.2019, 7:04, Разное

Многие жители РФ прекрасно знают о восточном тотеме 2020 года, но существует славянский календарь, которым пользовались предки. Эксперты рассказали, чем порадует людей год Прядущего Мизгиря, приходящий на смену Парящему Орлу.
В славянской традиции к пауку всегда было уважительное отношение, так как он считался символом рода, а также мог научить человека трудолюбию, спокойствию и целеустремленности. Новый год будет эмоциональным для особ, которые любят активный образ жизни, но для успеха в делах придется приложить усилия, потому что чуда не произойдет.

Эксперты рекомендуют в год Прядущего Мизгиря не пугаться трудностей и доводить начатую работу до конца. Также он отлично подойдет для укрепления семейных уз и вступления в брак. Несмотря на прогнозы астрологов, високосный год не будет плохим в финансовом плане, так как многие люди смогут найти хорошую работу, но паук не жалует жадных личностей, которых ждут неудачи. Также важно делать добрые дела, чтобы привлечь в дом достаток. Зависть является минусом года, так как негативная эмоция может повлиять на отношения с друзьями и избранниками.

Этот славянский тотем вступает в силу с 20 марта, но готовиться к его приходу можно в новогоднюю ночь. В доме желательно иметь картину с его изображением или украшение, а также категорически запрещено убивать членистоногих.



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