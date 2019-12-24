Истребитель Су-57 упал в дальневосточной тайге

Истребитель Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур.
Крушение произошло в 120 км от аэродрома «Дземги». Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина. По словам источника РИА «Новости», летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8.
«Произошла авария, пилот успел катапультироваться», – подтвердил информацию представитель правительства края.
«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре», – передает ТАСС слова представителя администрации.
Пилот травм не получил.
Представитель правительства региона сообщил, что «двигатель испытывали».
Основными версиями крушения являются неисправность и ошибка пилотирования, сообщил представитель силовых структур.
Напомним, в марте источник в авиационной отрасли сообщил, что перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.
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